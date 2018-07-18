Мэй пригрозила выборами тем, кто не согласен с ее планом Brexit

Как сообщает The Times, такое предупреждение консерваторы получили за несколько минут до решающего голосования в палате общин по поводу участия Великобритании в таможенном союзе ЕС после Brexit. Премьер-министр Великобритании по итогам голосования получила поддержку, хотя 12 ее однопартийцев выступили против.

При этом накануне Мэй предостерегла от провала переговоров по выходу страны из Евросоюза, добавив, что занимает жесткую позицию на переговорах с Брюсселем и не собирается "идти на компромисс в том, что касается национальных интересов".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правительственный законопроект по Brexit прошел через британский парламент. Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй удалось найти компромисс с депутатами из Консерватовной партии, которую она представляет. Таким образом, в четверг, 21 июня, Палата лордов приняла поправку к законопроекту относительно выхода страны из Европейского союза, направленному им из палаты общин.