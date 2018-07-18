Луценко требует полностью расследовать событий под САП

Как написал он в своем Facebook, необходимо прекратить "ватную традицию" использовать зеленку против оппонентов.

Также глава ГПУ поручил прокуратуре проверить квалификацию событий под САП.

Так, он требует проверить квалификацию событий и зарегистрировать уголовное производство. Считаю, что пора прекратить ватную традицию использовать зеленку против оппонентов.

Он добавил, что это не только опасно для здоровья, имеет признаки уголовного преступления, но и подло.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", специализированная антикоррупционная прокуратура осудила применение насилия в отношении протестующих, которые пикетировали здание Национального антикоррупционного бюро Украины.