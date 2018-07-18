Конгрессмены призвали Трампа противостоять агрессии России в Украине

Как сказано в совместном заявлении по авторству конгрессменов от Демократической партии Марси Каптур и Сэнди Левина, а также конгрессмена-республиканца Брайана Фицпатрика, сообщает Голос Америки, к такому действия конгрессменов побудила совместная пресс-конференция двух президентов в Хельсинки.

Нас, как сопредседателей двухпартийной группы поддержки Украины, глубоко беспокоит подчиненное поведение президента по отношению к президенту Путин, - говорится в заявлении.

Конгрессмены также подчеркнули, что незаконное вторжение России в Украину является нападением на мир и безопасность Европы, который повлек за собой смерти тысяч украинцев и заставил миллионы покинуть свои дома.

Они также привлекли внимание к атакам России направленных против суверенитета Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Соединенных Штатах Америки большинство конгрессменов Демократической партии, а также отдельные представители Республиканской партии раскритиковали встречу президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина в Хельсинки.