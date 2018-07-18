21:15 18.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Испанский суд разрешил выдать Онищенко Украине

Суд Испании в среду, 18 июля, принял решение об экстрадиции в Украину беглого народного депутата Александра Онищенко.

Испанский суд разрешил выдать Онищенко Украине

Об этом сегодня он сам заявил в интервью журналистам. По его словам, суд принял решение, но последнее слово за испанским правительством.

Кроме того, пояснил Онищенко, если испанцы примут решение о выдаче, этого не случится, до момента пока не будет принято решение по предоставлению ему политического убежища. Это отдельный процесс. Параллельно адвокаты будут подавать жалобу в Конституционный суд Испании, - объяснил беглый депутат, заверив, что об экстрадиции в Испанию ездил договариваться лично президент Петр Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Апелляционный суд города Киева в понедельник, 15 января, подтвердил законность запроса на экстрадицию народного депутата Украины Александра Онищенко. Таким образом суд удовлетворил жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции.


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