ЕС ввел санкции против россиян причастных к строительству Керченского моста

Об этом сообщил в Facebook Президент Петр Порошенко.

По словам Президента, это свидетельствует о неотвратимости наказания для любых физических или юридических лиц, которые имели, имеют или будут иметь отношение к действиям, связанным с попыткой аннексии и временной оккупации украинского Крыма.

Как сообщал "УРА-Информ", секретарь Совета национальной безопасность и обороны Украина Александр Турчинов считает Керченский мост, построенный Россией, серьезной угрозой безопасности Украины.