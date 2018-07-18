14:50 18.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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ЕС ввел санкции против россиян причастных к строительству Керченского моста

Послы стран-членов ЕС одобрили решение о введении индивидуальных санкций против шестерых человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста.

ЕС ввел санкции против россиян причастных к строительству Керченского моста

Об этом сообщил в Facebook Президент Петр Порошенко.

По словам Президента, это свидетельствует о неотвратимости наказания для любых физических или юридических лиц, которые имели, имеют или будут иметь отношение к действиям, связанным с попыткой аннексии и временной оккупации украинского Крыма.

Как сообщал "УРА-Информ", секретарь Совета национальной безопасность и обороны Украина Александр Турчинов считает Керченский мост, построенный Россией, серьезной угрозой безопасности Украины.


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