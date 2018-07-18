ЕС проводит переговоры с Македонией и Албанией по поводу членства

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан во время визита в Скопье.

В своем микроблоге в Twitter Хан сообщил, что сегодня будет определен путь для открытия переговоров о вступлении стран в следующем году.

Процесс проверки обязывает Македонию и Албанию мобилизовать все свои возможности для выполнения предпосылок для официального начала переговоров о вступлении в ЕС.

Так, обеим странам было выдвинуто несколько ключевых условий, в частности, завершение судебных реформ, активное расследование и вынесение приговоров по делам о коррупции на высоком уровне, реформы секторов разведки и безопасности и реформа в сфере государственного управления.

В конце июня министры иностранных дел стран ЕС отложили начало переговоров о вступлении с Албанией и Македонией до лета 2019 года из-за несогласия Франции, Нидерландов и Дании.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна к 2025 году планирует вступить в Европейский Союз. В частности, Порошенко заявил, что Украина искренне желает, чтобы Сербия вступила в Евросоюз в 2025 году после преодоления всех препятствий.