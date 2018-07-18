13:56 18.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Денисова предлагает, чтобы представители Красного Креста посещали украинских пленников

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова настаивает на посещении представителями Красного Креста украинских узников и задержанных сепаратистов на территории Украины.

Денисова предлагает, чтобы представители Красного Креста посещали украинских пленников

Она сказала, что проведет сегодня встречу с украинским отделением Красного Креста. Денисова отметила, что разговор будет жестким, поскольку за четыре месяца представители организации не посетили ни одного нашего узника. 

Она отметила, что представители Красного Креста имеют право на посещение задержанных сепаратистов в Украине, но ни одного арестованного украинца они не посетили. 

Денисову возмутило, что Красный Крест передает сепаратистам посылки и письма, но ни к одному нашему заключенному они не ходили ни в так называемых "ЛДНР", ни во временно оккупированном Крыму, ни в Российской Федерации. 

Она прибавила, что не может быть так, что представители Красного Креста посещают сепаратистов, но не посещают украинских узников.

Как сообщал "УРА-Информ", уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова просит пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова сообщить президенту Владимиру Путину о невыполнении договоренности о визитах к политзаключенным в России.


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