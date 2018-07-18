13:06 18.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Бывший министр обороны стал беженцем в Беларуси

Бывший министр обороны Украины Михаил Ежель получил статус беженца в Беларуси. Об этом говорится в решении Соломенского райсуда Киева по делу чиновника времен Януковича.

Бывший министр обороны стал беженцем в Беларуси

Так, 5 июля суд рассмотрел просьбу прокурора по делу, об осуществлении специального судебного производства в отношении Ежеля. Фемида, рассмотрев ходатайство, разрешила судить Ежеля без его присутствия.

Ранее Главное управление военной контрразведки установило, бывшему министру в Беларуси предоставили статус беженца и теперь он вместе с семьей живет в Минске, где снимает квартиру.

Ежель был министром обороны Украины с марта 2010 года по 8 февраля 2012 года, с 24 февраля 2012 года был советником президента Украины. В апреле 2013 года на то время президент Янукович назначил Ежеля послом Украины в Беларуси. В мае 2015 года президент Петр Порошенко уволил его с этой должности, однако Ежель в Украину не вернулся.

Напомним, летом 2014 года ГПУ предъявила Ежелю подозрение в подрыве обороноспособности украинской армии.


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