Бывший министр обороны стал беженцем в Беларуси

Так, 5 июля суд рассмотрел просьбу прокурора по делу, об осуществлении специального судебного производства в отношении Ежеля. Фемида, рассмотрев ходатайство, разрешила судить Ежеля без его присутствия.

Ранее Главное управление военной контрразведки установило, бывшему министру в Беларуси предоставили статус беженца и теперь он вместе с семьей живет в Минске, где снимает квартиру.

Ежель был министром обороны Украины с марта 2010 года по 8 февраля 2012 года, с 24 февраля 2012 года был советником президента Украины. В апреле 2013 года на то время президент Янукович назначил Ежеля послом Украины в Беларуси. В мае 2015 года президент Петр Порошенко уволил его с этой должности, однако Ежель в Украину не вернулся.

Напомним, летом 2014 года ГПУ предъявила Ежелю подозрение в подрыве обороноспособности украинской армии.