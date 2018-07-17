Вступление Украины в НАТО является прямой угрозой нацбезопасности России, - Путин

Глава РФ считает, что такие политические действия, могут стать прямой угрозой для национальной безопасности России.

"Для нас, что же, это прямая и непосредственная угроза для национальной безопасности. Передвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам - это угроза. И реакция будет крайне негативной", - сказал президент РФ.

Ранее российский президент отметил, что позиции двух стран по Крыму расходятся, однако для России данный вопрос закрыт.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Соединенных Штатах Америки большинство конгрессменов Демократической партии, а также отдельные представители Республиканской партии раскритиковали встречу президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина в Хельсинки.