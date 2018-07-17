10:32 17.07.2018 | Политика | Новости
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В США полиция задержала россиянку по подозрению в шпионаже

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки задержало в Вашингтоне гражданку России.

В США полиция задержала россиянку по подозрению в шпионаже

По состоянию на вторник, 17 июля, ей выдвинули обвинения в сговоре с целью шпионажа на иностранное государство. Как сообщает BBC, Мария Бутина была задержана 15 июля. Ее обвиняют в попытках налаживать связи в США и у попытках проникнуть в организации, которые имеют влияние на американскую политику.

По предварительным данным Бутина имела тесные связи с Республиканской партией и стала защитником права на оружие. Обвинение связаны с фондом Мюллера, который мог влиять на выборы в 2016 году. Сообщается что россиянка имела связи с высокопоставленным чиновником Кремля.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, майор ВСУ осужден до 14 лет лишения свободы за работу на российские спецслужбы. В 2014 году он был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки.


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