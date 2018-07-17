В Чехии еще один министр подал в отставку из-за обвинения в плагиате

Такое решение он принял из-за обвинения его в плагиате дипломной работы в 2006 году. Как сообщает iDnes.cz, сегодня чешские СМИ сообщили о случаях многочисленного плагиата в дипломной работе Крчала, которую он написал в университете города Злин. Заимствования были взяты из работы выпускницы предыдущего года.

Его место, скорее всего, займет сотрудница министерства труда Яна Малачова, которая была директором департамента семейной политики.

Ожидается, что президент Чехии Милош Земан рассмотрит назначение Малачовой в среду.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в Чехии министр юстиции Татьяна Имела заявила о своей отставке с должности в ответ на упреки относительно ненадлежащего качества ее дипломной работы.