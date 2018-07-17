В Белом доме заявили о готовности рассмотреть новые санкции против России

Он также подтвердил свою поддержку выводам американской разведки о том, что Россия вмешалась в президентские выборы в США в 2016 году. Как сообщает Reuters, обращаясь к журналистам через день после встречи президента Дональда Трампа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, Райан заявил, что, если комитеты Конгресса считают, что дальнейшие санкции против России необходимы, то он "более чем рад рассмотреть их".

Россия - это правительство, которое представляет угрозу. Оно не разделяет наших интересов и не разделяет наши ценности, - сказал он.

Напомним, 16 июля лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал политиков обеих американских партий усилить санкции против России после саммита между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Как сообщал УРА-Информ, в Соединенных Штатах Америки большинство конгрессменов Демократической партии, а также отдельные представители Республиканской партии раскритиковали встречу президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина в Хельсинки.