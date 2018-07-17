21:32 17.07.2018 | Политика | Новости
100199093:Polishuk

В Белом доме заявили о готовности рассмотреть новые санкции против России

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Пол Райан во вторник, 17 июля, заявил о готовности рассмотреть дополнительные санкции против России.

В Белом доме заявили о готовности рассмотреть новые санкции против России

Он также подтвердил свою поддержку выводам американской разведки о том, что Россия вмешалась в президентские выборы в США в 2016 году. Как сообщает Reuters, обращаясь к журналистам через день после встречи президента Дональда Трампа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, Райан заявил, что, если комитеты Конгресса считают, что дальнейшие санкции против России необходимы, то он "более чем рад рассмотреть их".

Россия - это правительство, которое представляет угрозу. Оно не разделяет наших интересов и не разделяет наши ценности, - сказал он.

Напомним, 16 июля лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал политиков обеих американских партий усилить санкции против России после саммита между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Как сообщал УРА-Информ, в Соединенных Штатах Америки большинство конгрессменов Демократической партии, а также отдельные представители Республиканской партии раскритиковали встречу президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина в Хельсинки.


Поделиться
Читайте также:
 
Климкин отметил слаженность украинской делегации на трехсторонних переговорах по газу В Афганистане смертник вновь устроил теракт, погибло 20 человек ЕС призывает Россию признать ответственность за катастрофу МН17, - Могерини В Чехии еще один министр подал в отставку из-за обвинения в плагиате
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив