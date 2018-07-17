15:56 17.07.2018 | Политика | Новости
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Украинец возглавил Генеральный штаб Вооруженных сил Канады

Генерал-лейтенант Пол Винник, по происхождению этнический украинец, стал новым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Канады. Об этом говорится на сайте ведомства.

Украинец возглавил Генеральный штаб Вооруженных сил Канады

Отметим, что до назначения Винник был командующим сухопутных войск страны. Ранее он также занимал должность главы Разведывательного командования ВС Канады, прошел войны в Демократической Республике Конго, Югославии и Афганистане.

Винник родился в провинции Альберта в семье бедных мигрантов с Украины. За последние несколько лет он несколько раз посещал историческую родину. В частности, он ездил в село Поздимир в Львовской области, откуда родом его родители.

Агентство отмечает, что назначение Винника — наивысшее достижение украинских канадцев в вооруженных силах.

Канада занимает третье в мире место (после Украины и России) по численности населения с украинскими корнями. Всего в ней проживают около 1,25 миллиона этнических украинцев. В Альберте, где родился Винник, их численность составляет чуть более 300 тысяч человек.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы была избрана гражданка Швейцарии Лилиана Мори-Паскье. Отметим, что до этого дня соответствующую должность председателя занимал итальянский парламентарий Микеле Николетти. 


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