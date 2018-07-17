Украинец возглавил Генеральный штаб Вооруженных сил Канады

Отметим, что до назначения Винник был командующим сухопутных войск страны. Ранее он также занимал должность главы Разведывательного командования ВС Канады, прошел войны в Демократической Республике Конго, Югославии и Афганистане.

Винник родился в провинции Альберта в семье бедных мигрантов с Украины. За последние несколько лет он несколько раз посещал историческую родину. В частности, он ездил в село Поздимир в Львовской области, откуда родом его родители.

Агентство отмечает, что назначение Винника — наивысшее достижение украинских канадцев в вооруженных силах.

Канада занимает третье в мире место (после Украины и России) по численности населения с украинскими корнями. Всего в ней проживают около 1,25 миллиона этнических украинцев. В Альберте, где родился Винник, их численность составляет чуть более 300 тысяч человек.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы была избрана гражданка Швейцарии Лилиана Мори-Паскье. Отметим, что до этого дня соответствующую должность председателя занимал итальянский парламентарий Микеле Николетти.