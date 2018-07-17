Трамп заявил, что согласен с выводами спецслужб о вмешательстве России в выборы

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во вторник, 17 июля, заявил, что согласен с выводы американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года.
Он доверяет учреждениям США, а на конференции в Хельсинки он просто оговорился. Как сообщает Associated Press, выступая сегодня перед журналистами в Овальном кабинете, Трамп заявил, что он полностью верит и поддерживает разведывательные службы США и принимает их вывод о том, что Россия вмешалась в выборы.
При этом он добавил, что "действия России не повлияли на результаты голосования", и его администрация будет действовать "агрессивно", чтобы защитить выборы в Конгресс в ноябре 2018 года.
Напомним, вчера, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году.
Дональд Трамп по результатам встречи с Путиным заявил, что российская сторона изъявила желание "сотрудничать в расследовании".
Как сообщал УРА-Информ, в США рассматривают возможность введения новых санкций против России.