Шварценеггер раскритиковал президента США из-за встречи с Путиным

Об этом Шварценеггер сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Согласно его словам, переговоры двух лидеров выглядили очень позорно. Вместе с тем легендарный актер признался, что в ходе переговоров американский гарант попросит у Владимира Путина автограф или сделает селфи с российским президентом.

Также бывший губернатор Калифорнии считает, что тем самым Дональд Трамп подвел Минюст США и систему правосудия и страну в целом, обвинивший Москву в попытках оказать влияние на президентские выборы в Соединенных Штатах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американский президент Дональд Трамп после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным решил созвать закрытое совещание с членами Конгресса Кого именно из конгрессменов пригласят на встречу и какой будет повестка - в Белом доме не сообщили.