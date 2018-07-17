Сенатор США после встречи Трампа с Путиным призвал усилить санкции против РФ

Лидер Демократической партии в Сенате США Чак Шумер полностью раскритиковал выступление Дональда Трампа на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным. По этому поводу он призвал своих однопартийцев и республиканцев поддержать введение новых антироссийских санкций.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Как отмечается, Шумер потребовал от сотрудников администрации Трампа, сопровождавших его в Финляндии, в скором времени дать показания в конгрессе.
"За всю историю нашей страны американцы никогда не видели, чтобы президент Соединенных Штатов поддерживал противника так, как президент Трамп поддержал президента Путина", - написал сенатор на своей странице в Twitter.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Совет ЕС в четверг формально утвердит решение глав государств и правительств стран-членов о продлении на следующие полгода экономических ограничительных мер против России.