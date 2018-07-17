Российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии

Как сообщает издание Рostimees, самолеты находились в воздушном пространстве Эстонии меньше минуты. Их транспондеры были включены, но планы полетов не представлены.

При этом, у самолетов не было радиосвязи с Эстонской службой воздушного движения.

Из-за этого инцидента, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало представителя российского посольства и передало ноту.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное производство вследствие крушения самолета в Сумской области. Согласно ее словам, в настоящее время оперативники выясняют все обстоятельства аварии одномоторного самолета "Бекас Х-32", в результате которой погиб пилот.