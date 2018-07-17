10:19 17.07.2018 | Политика | Новости
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Президент США признал право Германии на участие в "Северном потоке-2"

Президент США Дональд Трамп не разделяет слова Ангелы Меркель по поводу зависимости Германии от российского газа, а также участие страны в реализации проекта строительства газопровода "Северный поток-2". Также американский глава государства заверил, что Америка просто так не сдастся в борьбе за европейский рынок.

Президент США признал право Германии на участие в

Об этом Трамп сказал в интервью телеканалу Fox News по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

Согланно словам президента США, Германия платит России миллиарды долларов, хотя и является членом НАТО. В то же время глава американского государства подчеркнул, что такое решение в первую очередь ее выбор, но вызывает неудобство и большие проблемы среди других участников Североатлантического альянса.

В настоящее время Дональд Трамп уже обсудил этот вопрос с канцлером ФРГ Ангелой Меркель "в достаточно жестких тонах" и ждет реакции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", газопровод "Северный поток-2" может привести к разрушительной агрессии Российской Федерации. Власти Польши обещают замедлить реализацию "Северного потока-2", однако им нужна поддержка других государств.


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