Президент США признал право Германии на участие в "Северном потоке-2"

Президент США Дональд Трамп не разделяет слова Ангелы Меркель по поводу зависимости Германии от российского газа, а также участие страны в реализации проекта строительства газопровода "Северный поток-2". Также американский глава государства заверил, что Америка просто так не сдастся в борьбе за европейский рынок.
Об этом Трамп сказал в интервью телеканалу Fox News по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.
Согланно словам президента США, Германия платит России миллиарды долларов, хотя и является членом НАТО. В то же время глава американского государства подчеркнул, что такое решение в первую очередь ее выбор, но вызывает неудобство и большие проблемы среди других участников Североатлантического альянса.
В настоящее время Дональд Трамп уже обсудил этот вопрос с канцлером ФРГ Ангелой Меркель "в достаточно жестких тонах" и ждет реакции.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", газопровод "Северный поток-2" может привести к разрушительной агрессии Российской Федерации. Власти Польши обещают замедлить реализацию "Северного потока-2", однако им нужна поддержка других государств.