Президент США признал право Германии на участие в "Северном потоке-2"

Об этом Трамп сказал в интервью телеканалу Fox News по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

Согланно словам президента США, Германия платит России миллиарды долларов, хотя и является членом НАТО. В то же время глава американского государства подчеркнул, что такое решение в первую очередь ее выбор, но вызывает неудобство и большие проблемы среди других участников Североатлантического альянса.

В настоящее время Дональд Трамп уже обсудил этот вопрос с канцлером ФРГ Ангелой Меркель "в достаточно жестких тонах" и ждет реакции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", газопровод "Северный поток-2" может привести к разрушительной агрессии Российской Федерации. Власти Польши обещают замедлить реализацию "Северного потока-2", однако им нужна поддержка других государств.