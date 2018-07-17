08:36 17.07.2018 | Политика | Новости
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После встречи с Путиным Трамп созывает закрытое совещание с Конгрессом

Американский президент Дональд Трамп после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным решил созвать закрытое совещание с членами Конгресса

После встречи с Путиным Трамп созывает закрытое совещание с Конгрессом

Кого именно из конгрессменов пригласят на встречу и какой будет повестка - в Белом доме не сообщили, передает CNN.

Ранее в Хельсинки за закрытыми дверями состоялась официальная встреча президентов США и России - Дональда Трампа и Владимира Путина. На итоговой пресс-конференции стороны отметили прогресс в улучшении двусторонних отношений.

Трамп заявил, что нет оснований считать, что Россия организовала хакерские атаки во время президентских выборов в США в 2016 году, чтобы помочь ему победить. По его словам, Путин был "очень убедителен" в своем отрицании вмешательства в американские выборы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Хельсинки проходит саммит президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Ранее кортеж Путина приехал во дворец президента Финляндии первым, а спустя несколько минут к зданию также подъехал кортеж Трампа.


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