Порошенко рассказал о плане деоккупации Донбасса

Дорожная карта по введению миротворцев на востоке предложена в рамках Нормандского формата. Об этом в понедельник, 16 июня, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Он также отметил, что российский президент Владимир Путин, очевидно, не согласится на те условия, на которых настаивает Украина. Путин якобы готов согласиться на миротворцев, но это, по его мнению, должен быть эскорт-сервис, который будет сопровождать наблюдателей ОБСЕ.

То есть они приехали в девять утра, а шесть вечера поехали домой. А что там будет до девяти утра, сколько украинцев убьют их не интересует. Такая позиция абсолютно неприемлема для Украины, - пояснил Порошенко, добавив, что в ООН такого формата не было никогда.

Глава государства также заверил, что как только будут выведены российские войска с нашей территории, как она заберет артиллерию, танки, как только миротворческая миссия разоружит незаконные вооруженные формирования - мы сразу же готовы начать процесс по подготовке местных выборов. Украинская власть будет вести диалог с теми, кто на выборах будет признан во время волеизъявления граждан, проживающих на территории Донецкой и Луганской областей, - заявил Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко сообщил, что дал поручение главе Генштаба Вооруженных сил Украины и командующему Военно-морских сил Украины принять меры для остановки российских провокаций в районе Керченского пролива. Также будет усилено оборону Мариуполя.