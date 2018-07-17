Порошенко поручил дипломатам подготовить новую резолюцию в ООН по Крыму

Соответствующее распоряжение дал президент Украины Петр Порошенко украинским дипломатам. Как рассказал в понедельник, 16 июля, в эфире одного из украинских телеканалов глава государства, это необходимо для того, чтобы остановить любые спекуляции по поводу статуса Крыма.

Генассамблея уже два раза поддержала украинскую позицию, в том числе о нарушении прав крымских татар в Крыму, - напомнил Порошенко, добавив, что у него нет никаких сомнений, что и в этот раз их работа будет эффективной.

Глава государства также подчеркнул, что защитить страну от российской агрессии возможно только объединенными действиями всего мира.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко заявил, что идею ускорения вступления Украины НАТО поддержали 19 лидеров стран Альянса. По словам президента Украины в заключительной декларации саммитов Россию впервые признана страной агрессором.