Порошенко пообещал в этом году завершить перезагрузку судебной системы

В этом в понедельник вечером, 16 июня, в эфире одного из украинских телеканалов заверил президент Украины Петр Порошенко. По словам главы страны, законодательные решения по этим двум вопросам принимаются путем совместной скоординированной работы парламента и Администрации президента.

Мы завершим перезагрузку судебной системы в этом году. Мы создадим антикоррупционный суд в этом году, - заявил Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины в течение месяца найдет помещение для Высшего антикоррупционного суда. Антикоррупционный суд должен начать работу как можно быстрее. Законы приняты, и вскоре начнется формирование кадрового состава. Об этом в понедельник, 16 июля, на своей странице в Facebook написал глава правительства Владимир Гройсман. Он также заверил, что уже обратился к министру иностранных дел с поручением начать консультации с международными организациями по отбору независимых экспертов в работе суда.