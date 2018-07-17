Президент Украины пообещал продолжить в расследовании катастрофы MH17

Об этом гарант страны сообщил на своей страничке в Facebook.

Так, в своем посте Порошенко написал, что следственная группа установила причастность Российской Федерации к катастрофе малазийского лайнера. В частности, по данным следствия, самолет сбил зенитно-ракетный комплекс "Бук", который доставили из России на оккупированный Донбасс.

По мнению президента Украины, в настоящее время Россия должна понести ответственность за соответствующий теракт. При этом, Украина и в дальнейшем будет оказывать всю необходимую помощь для проведения профессионального расследования и наказания виновных в трагедии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины одобрила ратификацию Соглашения между Украиной и Нидерландами о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбиванием самолета рейса МН17 над Донбассом.