Порошенко назвал методы борьбы с коррупцией в Украине

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

По словам президента, если ВВП достигнет трех процентов, а бюджетные поступления - на 40 % - это критерий эффективности антикоррупционной борьбы.

Кроме того, он также подчеркнул, что украинские реформы в области борьбы с коррупцией получили чрезвычайно положительную оценку на саммитах ЕС и НАТО, в том числе и Закон о создании независимого Высшего антикоррупционного суда.

Напоследок гарант страны добавил, что также была проведена соответствующая оценка со стороны властей Европейского союза. Так, констатировалось, что на сегодняшний день было бы хорошо если бы планы Президента относительно имплементации решения и создания антикоррупционного суда исполнили до конца года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", депутаты Европарламента вместе с Еврокомиссаром по Европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоганнесом Ганом ожидают от украинской власти конкретных шагов в борьбе против коррупции в Украине. По результатам встречи парламентарии Дариуш Росати, Ребекка Хармс и Михаэль Ґаллер по итогам встречи ожидают от украинской власти значительно больше внимания в успешной борьбе против коррупции в Украине.