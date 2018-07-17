08:57 17.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100198999:nastya

Порошенко назвал методы борьбы с коррупцией в Украине

Глава украинского государства Петр Порошенко считает, что рост ВВП и бюджетных поступлений в Украине является критерием эффективности антикоррупционной борьбы.

Порошенко назвал методы борьбы с коррупцией в Украине

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

По словам президента, если ВВП достигнет трех процентов, а бюджетные поступления - на 40 % - это критерий эффективности антикоррупционной борьбы.

Кроме того, он также подчеркнул, что украинские реформы в области борьбы с коррупцией получили чрезвычайно положительную оценку на саммитах ЕС и НАТО, в том числе и Закон о создании независимого Высшего антикоррупционного суда.

Напоследок гарант страны добавил, что также была проведена соответствующая оценка со стороны властей Европейского союза. Так, констатировалось, что на сегодняшний день было бы хорошо если бы планы Президента относительно имплементации решения и создания антикоррупционного суда исполнили до конца года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", депутаты Европарламента вместе с Еврокомиссаром по Европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоганнесом Ганом ожидают от украинской власти конкретных шагов в борьбе против коррупции в Украине. По результатам встречи парламентарии Дариуш Росати, Ребекка Хармс и Михаэль Ґаллер по итогам встречи ожидают от украинской власти значительно больше внимания в успешной борьбе против коррупции в Украине.


Поделиться
Читайте также:
 
После встречи с Путиным Трамп созывает закрытое совещание с Конгрессом Вступление Украины в НАТО является прямой угрозой нацбезопасности России, - Путин В Киеве на Лесной столкнулось две фуры - ФОТО В Кривом Роге ночью прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив