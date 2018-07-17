Конгрессмены США раскритиковали риторику Трампа на встрече с Путиным

Как сообщает во вторник утром, 17 июля, CNN, в частности, спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан заявил, что не сомневается в причастности России к вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году.

По его словам, нет никакого морального паритета между Соединенными Штатами и Россией, которая остается враждебной по отношению к нашим основным ценностям и идеалам. Он также призвал президента Трампа учесть, что Россия не является союзником США. В то же время сенатор-республиканец Коркер заявил, что никогда еще так не разочаровывался.

Сенатор Конгресса Соединенных Штатов Америки, представитель Республиканской партии Джон МакКейн также раскритиковал пресс-конференцию президента, назвав его выступление одним из самых постыдных. На своем сайте сенатор отметил, что саммит Трампа и российского президента был "трагической ошибкой". Трамп оказался не только неспособным, а и не желающим противостоять Путину. Он и Путин, казалось, говорили по одному и тому же сценарию, - написал сенатор.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во время встречи в Хельсинки с Трампом Путин заявил, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году.