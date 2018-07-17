14:48 17.07.2018 | Политика | Новости
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Евросоюз и Япония подписали соглашение о свободной торговле

Европейский Союз и Япония сегодня 17 июля, подписали соглашение о свободной торговле. Согласно документу, Япония отменит пошлины на 94 процента товаров из ЕС, в том числе на продукты.

Евросоюз и Япония подписали соглашение о свободной торговле

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что в дальнейшем планируется отказаться от тарифов на 99 процентов товаров. В свою очередь страны ЕС Ануля таможенные тарифы на 99 процентов импортируемых из Японии товаров, в частности на автомобили и бытовую электронику.

По данным Еврокомиссии, эта зона свободной торговли охватит почти 600 тыс. человек и треть ВВП в мире.

Японская сторона надеется, что договор повлияет на развитие обеих экономик.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", генерал-губернатор Канады ратифицировал Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой. Подписание состоялось после согласия Палаты общин и Сената страны.


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