ЕС призывает Россию признать ответственность за катастрофу МН17, - Могерини

Сегодня Европейский союз призывает Российскую Федерацию признать ответственность за катастрофу МН17 на Донбассе. Как сказано в заявлении Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, Евросоюз полностью поддерживает резолюцию Совета безопасности Организации Объединенных наций, в которой содержится требование о том, чтобы лица, ответственные за катастрофу MH17 17 июля 2014 года, были привлечены к ответственности и чтобы все государства в полной мере сотрудничали для установления обстоятельств катастрофы.

Совместная следственная группа 24 мая представила результаты своего независимого, профессионального и беспристрастного расследования, заключив, что установка "Бук", используемая для сбивания MH17, без сомнения, принадлежит вооруженным силам Российской Федерации. На этом фоне мы будем и впредь призывать Российскую Федерацию принять ответственность и в полной мере сотрудничать для установления обстоятельств, - говорится в заявлении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Петр Порошенко заявил, что Украины в дальнейшем будет помогать международной следственной группе в расследовании катастрофы MH17. В своем посте Порошенко сегодня написал, что следственная группа установила причастность Российской Федерации к катастрофе малазийского лайнера. В частности, по данным следствия, самолет сбил зенитно-ракетный комплекс "Бук", который доставили из России на оккупированный Донбасс.