Встреча Трампа с Путиным продлится полтора часа

Она начнется в 13:20 и продлиться около полутора часов. Как сказано в пресс-релизе Белого дома, встреча наедине завершится в 14:50 после чего запланироваена совместная пресс-конференция.

Она состоится 16:50.

Согласно расписанию, Трамп начнет официальный визит в Хельсинки со встречи с президентом Финляндии Саули Нийнистес сегодня утром. Затем, после встречи с Путиным начнутся переговоры американской и российской делегаций в расширенном формате, которые будут обсуждаться также и во время рабочего обеда.

Вечером Трамп вылетит из Хельсинки в Вашингтон.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вечером в воскресенье, 15 июля, президент США Дональд Трамп прибыл в Хельсинки на встречу с президентом России Владимиром Путиным, с ним прибыла большая делегация.