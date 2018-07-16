07:45 16.07.2018 | Политика | Новости
100198887:Polishuk

Встреча Трампа с Путиным продлится полтора часа

В Хельсинки в понедельник, 16 июля, состоится встреча тет-а-тет президентов Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и России Владимира Путина.

Встреча Трампа с Путиным продлится полтора часа

Она начнется в 13:20 и продлиться около полутора часов. Как сказано в пресс-релизе Белого дома, встреча наедине завершится в 14:50 после чего запланироваена совместная пресс-конференция.

Она состоится 16:50.

Согласно расписанию, Трамп начнет официальный визит в Хельсинки со встречи с президентом Финляндии Саули Нийнистес сегодня утром. Затем, после встречи с Путиным начнутся переговоры американской и российской делегаций в расширенном формате, которые будут обсуждаться также и во время рабочего обеда.

Вечером Трамп вылетит из Хельсинки в Вашингтон.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вечером в воскресенье, 15 июля, президент США Дональд Трамп прибыл в Хельсинки на встречу с президентом России Владимиром Путиным, с ним прибыла большая делегация.


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве неизвестные "заминировали" станцию метро "Гидропарк" В Тегеране открылся визовый центр Украины Хабенского внесли в базу "Миротворца" Панова могут вывезти в Россию, - адвокат
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив