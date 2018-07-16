Венгрия опять ополчилась на Украину из-за "языкового закона"

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что Украина абсолютно ничего не сделала в смысле ожиданий и Венецианской комиссии, и ЕС.

Он также подчеркнул, что именно из-за этого Венгрия блокировала проведение комиссии Украина-НАТО на высшем уровне в рамках саммита НАТО в Брюсселе, состоявшемся на прошлой неделе.

Как сообщал "УРА-Информ", Венгрия требует от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года и требует внести в него изменения. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если украинская власть отбросит замечания Будапешта, то Венгрия будет блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского Союза и НАТО