18:33 16.07.2018 | Политика | Новости
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Венгрия опять ополчилась на Украину из-за "языкового закона"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал языковый спор между Киевом и Будапештом "серьезным конфликтом" и пообещал впредь блокировать продвижение Украины в сторону Европейского Союза и НАТО.

Венгрия опять ополчилась на Украину из-за

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что Украина абсолютно ничего не сделала в смысле ожиданий и Венецианской комиссии, и ЕС.

Он также подчеркнул, что именно из-за этого Венгрия блокировала проведение комиссии Украина-НАТО на высшем уровне в рамках саммита НАТО в Брюсселе, состоявшемся на прошлой неделе.

Как сообщал "УРА-Информ", Венгрия требует от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года и требует внести в него изменения. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если украинская власть отбросит замечания Будапешта, то Венгрия будет блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского Союза и НАТО


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