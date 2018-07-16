05:00 16.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Тегеране открылся визовый центр Украины

В Тегеране в воскресенье, 15 июля, начал работу визовый центр Украины.

В Тегеране открылся визовый центр Украины

Он будет обеспечивать только техническое сопровождение визовых досье и оказывать содействие заявителям. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, сегодня в Исламский Республике Иран начал работу визовый центр Украины. Функционирование визового центра будет обеспечиваться компанией VF Worldwide Holding Ltd.

В то же время решения об оформлении или отказе в оформлении виз будут приниматься, как и раньше, консулом посольства Украины в Исламский Республике Иран, - пояснили в МИДе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Китайской Народной Республике 15 января открыты три визовые центры Украины. Они будут работать на улучшение услуг путешествующих из Китая в Украину.


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