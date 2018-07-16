В Раду будет внесен законопроект о ВСУ по применению оружия в ООС, - Ирина Геращенко

Он будет предполагать применение оружия в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом в понедельник во время рабочего визита на Донбасс, рассказала первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Она также сообщила о подготовке запросов в Кабинет министров Украины, который до сих пор не принял постановление о пересечении линии соприкосновения товаров и лиц в связи с началом ООС. По итогам визита уже подготовлены запросы в правительство, которое до сих пор не приняло постановление. Мы планируем в ближайшую среду посетить заседание правительства и озвучить эти вопросы, - пояснила политик, добавив, что на днях также будет внесен законопроект о гуманитарном гражданском разминировании и изменении в закон о Вооруженных силах по применению оружия в ООС.

При этом вице-спикер отметила, что к разминированию в районе ООС привлечены 39 групп численностью 164 человека и подчеркнула, что, по разным оценкам, на Донбассе пострадали от мин и опасны больше семь тысяч гектаров территории.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июне Геращенко сообщала, что Еврокомиссия готова к более активной помощи для решения гуманитарных проблем Донбасса.