15:19 16.07.2018 | Политика | Новости
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В Хельсинки начались переговоры Путина и Трампа

В Хельсинки началась первая полноформатная встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

В Хельсинки начались переговоры Путина и Трампа

Об этом сообщает "Европейская правда".

Отметим, что лидеры двух стран проводят встречу в президентском дворце в центре финской столицы. По предварительной информации, переговоры были запланированы на 13:20, однако они начались почти на час позже.

Так, самолет российского президента приземлился в аэропорту Хельсинки-Вантаа только около 13:00 по местному времени (совпадает с московским). Трамп приехал в Хельсинки еще вечером в воскресенье, 15 июля.

В Президентский дворец, где проходят переговоры, Путин прибыл первым, около 13.40. Его лично поприветствовал президент Финляндии Саули Ниинистё. Трамп приехал во дворец примерно через 15 минут после Путина.

Ксати, на общение двух президентов отводится около трех часов, из них на беседу с глазу на глаз - без помощников и членов делегаций - полтора часа. После встречи запланирована пресс-конференция.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Финляндии накануне саммита президентов Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Российской Федерации Владимира Путина начались акции протестов.


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