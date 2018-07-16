18:12 16.07.2018 | Политика | Новости
100198964:roman_z

В Интернет появилось первое видео встречи Трампа и Путина - ВИДЕО

Сегодня, 16 июля, в Хельсинки проходит саммит президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

В Интернет появилось первое видео встречи Трампа и Путина - ВИДЕО

На видео Global News видно, как кортеж Путина приехал во дворец президента Финляндии первым, а спустя несколько минут к зданию также подъехал кортеж Трампа.

Встреча началась в 13.10 по местному времени. Перед началом встречи Путин отметил, что пришло время обстоятельно поговорить о различных болевых точках в мире.

"Хочу поздравить вас с успешным проведением Чемпионата мира по футболу: все говорят, что он был чрезвычайно успешным. Я смотрел игры частично, а также финал и полуфинал, и это были впечатляющие матчи. У нас есть много тем для обсуждения: торговля, военные вопросы, Китай", - сказал Путину Трамп.

Полтора часа президенты общались с глазу на глаз, а затем к ним присоединились члены делегаций.


Поделиться
Читайте также:
 
В Запорожской области прошелся торнадо - ВИДЕО Сотрудничество между Украиной и США усиливается,- Порошенко Победительница Евровидения опубликовала кадры с нового клипа отснятого в Киеве - ФОТО Определились лучшие комедии столетия
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив