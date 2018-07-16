В Интернет появилось первое видео встречи Трампа и Путина - ВИДЕО

На видео Global News видно, как кортеж Путина приехал во дворец президента Финляндии первым, а спустя несколько минут к зданию также подъехал кортеж Трампа.

Встреча началась в 13.10 по местному времени. Перед началом встречи Путин отметил, что пришло время обстоятельно поговорить о различных болевых точках в мире.

"Хочу поздравить вас с успешным проведением Чемпионата мира по футболу: все говорят, что он был чрезвычайно успешным. Я смотрел игры частично, а также финал и полуфинал, и это были впечатляющие матчи. У нас есть много тем для обсуждения: торговля, военные вопросы, Китай", - сказал Путину Трамп.

Полтора часа президенты общались с глазу на глаз, а затем к ним присоединились члены делегаций.