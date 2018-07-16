11:22 16.07.2018 | Политика | Новости
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Туск призвал США, Россию и Китай не развязывать "опасные торговые войны"

Глава Европейского совета Дональд Туск призывает Китай, США и Россию к сотрудничеству, чтобы избежать торговых войн. Соответствующее заявление он сделал на саммите Китая и ЕС в Пекине.

Туск призвал США, Россию и Китай не развязывать

По словам Туска, международному сообществу следует улучшить мировой порядок. Причиной этому является то, что архитектура мира меняется на наших глазах, поэтому необходимо нести общую ответственность, чтобы она менялась в лучшую сторону.

"Это общая обязанность Европы и Китая, а также Америки и России, не уничтожить (глобальный торговый порядок), а улучшить его, и не начинать торговые войны, которые так часто превращались в жестокие конфликты в нашей истории".

Напоследок Туск отметил, что мир нуждается в торговой реформе, но он должен избегать конфронтации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время встречи главы государств обсудили вопрос подписания соглашения о зоне свободной торговли между странами.


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