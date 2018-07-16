Туск призвал США, Россию и Китай не развязывать "опасные торговые войны"

Глава Европейского совета Дональд Туск призывает Китай, США и Россию к сотрудничеству, чтобы избежать торговых войн. Соответствующее заявление он сделал на саммите Китая и ЕС в Пекине.
По словам Туска, международному сообществу следует улучшить мировой порядок. Причиной этому является то, что архитектура мира меняется на наших глазах, поэтому необходимо нести общую ответственность, чтобы она менялась в лучшую сторону.
"Это общая обязанность Европы и Китая, а также Америки и России, не уничтожить (глобальный торговый порядок), а улучшить его, и не начинать торговые войны, которые так часто превращались в жестокие конфликты в нашей истории".
Напоследок Туск отметил, что мир нуждается в торговой реформе, но он должен избегать конфронтации.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время встречи главы государств обсудили вопрос подписания соглашения о зоне свободной торговли между странами.