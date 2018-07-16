Трамп заявил, что планирует баллотироваться в президенты в 2020

Как пишет Reuters, об этом глава США заявил в воскресенье, 15 июня, журналистам. При этом отвечая на вопрос собирается ли он идти на второй президентский срок, Трамп заявил, что он абсолютно намерен.

Кажется все хотят, чтобы я сделал это, - заявил он, заверив, что нет ни одного демократа, который мог бы его победить.

По его словам, он никого не видит и знает их всех.

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в Хельсинки.

Как сообщал УРА-Информ, в Финляндии в воскресенье, 15 июля, накануне саммита президентов Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Российской Федерации Владимира Путина начались акции протестов.