Президент Украины не исключает военные атаки РФ на Мариуполь

Согласно словам гаранта, российское правительство значительно усилило морские группировки в Азовском море. В частности, россияне начали осуществлять незаконную остановку, осмотр кораблей, которые направляются в азовские порты, как под украинским флагом, так и иностранными.

Кроме того, Порошенко заявил о важности боеготовности Военно-морских сил Украины и взаимосовместимости с партнерами - со странами-членами НАТО и союзниками по безопасности в Чорноморском регионе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко договорился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о том, что Будапешт не будет спекулировать на теме нового закона Украины "Об образовании".