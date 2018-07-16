14:37 16.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Украины не исключает военные атаки РФ на Мариуполь

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вполне вероятно состоится еще одна атака от Российской Федерации на Мариуполь. Об этом глава украинского государства сообщил в ходе выступления перед началом многонациональных международных учений "Си Бриз-2018".

Президент Украины не исключает военные атаки РФ на Мариуполь

Согласно словам гаранта, российское правительство значительно усилило морские группировки в Азовском море. В частности, россияне начали осуществлять незаконную остановку, осмотр кораблей, которые направляются в азовские порты, как под украинским флагом, так и иностранными.

Кроме того, Порошенко заявил о важности боеготовности Военно-морских сил Украины и взаимосовместимости с партнерами - со странами-членами НАТО и союзниками по безопасности в Чорноморском регионе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко договорился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о том, что Будапешт не будет спекулировать на теме нового закона Украины "Об образовании". 


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