13:58 16.07.2018 | Политика | Новости
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Президент РФ с задержкой прибыл в Хельсинки на встречу с лидером США

Глава российского государства Владимир Путин приехал в Хельсинки на встречу с американским лидером Дональдом Трампом.

Президент РФ с задержкой прибыл в Хельсинки на встречу с лидером США

Об этом сообщает The Associated Press.

Как отмечается, авиалайнер президент РФ уже приземлился в Финляндии. По словам представителей СМИ, Владимир Путин прибыл на саммит с задержкой, начало встречи было запланировано на 13:20.

В настоящее время кортеж российского лидера следует по направлению к президентскому дворцу. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Финляндии накануне саммита президентов Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Российской Федерации Владимира Путина начались акции протестов.


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