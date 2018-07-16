Президент РФ с задержкой прибыл в Хельсинки на встречу с лидером США

Глава российского государства Владимир Путин приехал в Хельсинки на встречу с американским лидером Дональдом Трампом.
Об этом сообщает The Associated Press.
Как отмечается, авиалайнер президент РФ уже приземлился в Финляндии. По словам представителей СМИ, Владимир Путин прибыл на саммит с задержкой, начало встречи было запланировано на 13:20.
В настоящее время кортеж российского лидера следует по направлению к президентскому дворцу.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Финляндии накануне саммита президентов Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Российской Федерации Владимира Путина начались акции протестов.