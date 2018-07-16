Одному из голодающих украинцев стало хуже

Об этом на пресс-конференции рассказала глава общественной организации "Крым-SOS" Тамила Ташева, передают "Крым.Реалии".

Ташева отметила, что Эмиру очень нужны инъекции глюкозы, но врач говорит, что если он будет это делать, то это будет нарушать голодовку.

Напомним, Эмир-Усеин Куку был задержан 11 февраля 2016 года во время массовых обысков в Крыму.

В июле 2016 года его поместили в спецблок СИЗО как "опасного подсудимого". Впоследствии его обвинили в подготовке "насильственного захвата власти". В декабре 2017 года его этапировали из Крыма в Ростов-на-Дону.

26 июня 2018 года Куку объявил голодовку.