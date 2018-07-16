11:32 16.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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МВД опубликовало стратегию деоккупации Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал свою стратегию деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов".

МВД опубликовало стратегию деоккупации Донбасса

Как сообщает пресс-служба МВД, данная стратегия не может быть предметом дискуссии изменение государственного устройства Украины, в том числе нельзя ставить вопрос о переходе к федеративному устройству.

Кроме того, не подлежат никакому пересмотру государственные границы Украины, которые должны быть полностью подконтрольными Государственной пограничной службе Украины на протяжении всей линии границы, а миротворцы ООН являются лишь гарантией обеспечения такого контроля и наблюдателями, которые мониторят отсутствие провокаций со стороны РФ.

Также не подлежит пересмотру тот факт, что жители деоккупированных территорий Донбасса являются гражданами Украины, которые находятся в сфере юрисдикции Украинской юстиции и подчиняются законам Украины.

По мнению министра, легитимизация аннексии Крыма также не может быть предметом обсуждения.

Также  глава МВД добавил, что амнистия не может быть применена к лицам, совершившим тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Украины. "Те, у кого на руках кровь убитых мирных жителей и украинских солдат, кто организовывал захват власти, руководил массовыми убийствами и погромами - не подлежат амнистии", - сказал он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министерство внутренних дел Украины выступило с предложением приступить к проведению поэтапной  деоккупации Донбасса. Сейчас обязательно нужно "вернуть победу на повестку дня", а для этого необходимо ввести на территорию Донбасса полноценную миротворческую миссию ООН.


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