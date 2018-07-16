10:53 16.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Мэр Парижа выступила с поддержкой украинских политзаключенных

Мэр Парижа Анн Идальгов своем выступлении напомнила всему миру о украинском режиссере Олеге Сенцове, который голодает в тюрьме РФ с 14 мая.

Мэр Парижа выступила с поддержкой украинских политзаключенных

Как сообщают французские СМИ, политик требует освобождения всех политзаключенных Кремля.

Кроме того, 15 июля перед началом финала Чемпионата мира по футболу Идальго написала в Twitter: "В то время, когда глаза всей планеты прикованы к Москве и финала Чемпионата мира по футболу, я очень сильно думаю об Олеге Сенцова, украинского режиссера, который уже 4 года находится в тюрьмы и голодает в течение 2 месяцев ".

При єтом, мать украинского режиссера  Олега Сенцова обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына. 13 июля ему исполнилось 42 года. Он голодает уже более 60 дней.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"российские тюремщики заявили, что состояние здоровья украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова остается удовлетворительным. В ведомстве отметили, что фактов отказа Сенцова от медицинской помощи и поддерживающей терапии не зарегистрировано.


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