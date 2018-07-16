Мэр Парижа выступила с поддержкой украинских политзаключенных

Как сообщают французские СМИ, политик требует освобождения всех политзаключенных Кремля.

Кроме того, 15 июля перед началом финала Чемпионата мира по футболу Идальго написала в Twitter: "В то время, когда глаза всей планеты прикованы к Москве и финала Чемпионата мира по футболу, я очень сильно думаю об Олеге Сенцова, украинского режиссера, который уже 4 года находится в тюрьмы и голодает в течение 2 месяцев ".

При єтом, мать украинского режиссера Олега Сенцова обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына. 13 июля ему исполнилось 42 года. Он голодает уже более 60 дней.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российские тюремщики заявили, что состояние здоровья украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова остается удовлетворительным. В ведомстве отметили, что фактов отказа Сенцова от медицинской помощи и поддерживающей терапии не зарегистрировано.