Италия планирует поднять вопрос пересмотра санкций против РФ

Об этом в беседе с ТАСС заявил вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини.

Как сообщалось, Совет Европейского Союза 5 июля продлил на полгода санкции против России, направленные на конкретные секторы ее экономики.

Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе согласовали продление экономических санкций против Москвы в связи с аннексией Крыма и поддержкой сепаратистов на Донбассе.

Во время обсуждения продления экономических санкций правительство Италии не сделал никаких решительных шагов, чтобы остановить антироссийские ограничения, несмотря на предыдущие громкие заявления по этому поводу. Обсуждение санкций длилось две минуты.