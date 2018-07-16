15:28 16.07.2018 | Политика | Новости
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Италия к концу года намерена пересмотреть санкций против РФ

Власти Италии в текущем году пересмотрит вопрос об отмене санкций против РФ. Об этом в беседе с ТАСС заявил вице-премьер, глава МВД Италии Сальвини.

Италия к концу года намерена пересмотреть санкций против РФ

По мнению политика, санкции не приносят пользы, в том числе итальянской экономике. В течение этого года в Брюсселе мы поставим вопрос о пересмотре подобной неэффективной политики.

Как сообщалось, Совет Европейского Союза продлил на полгода санкции против России, направленные на конкретные сектора ее экономики.

Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе согласовали продолжения экономических санкций против Москвы  в связи с аннексией Крыма и поддержкой сепаратистов в Донбассе.

При обсуждении продолжения экономических санкций правительство Италии не сделал никаких решительных шагов, чтобы остановить антироссийские ограничения, несмотря на предыдущие громкие заявления по этому поводу. Обсуждение санкций продолжалось две минуты.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидеры Европейского союза вновь продлили экономические санкции в отношении России за ее агрессию в Украине. Сообщается, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали лидеров продлить санкции после предоставления информации о состоянии выполнения Минских соглашений.


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