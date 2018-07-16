ГПУ завела дело на Пашинского

Как заверил генпрокурор Юрий Луценко, заявление секретаря комитета уже поступило, зарегистрировано уголовное производство.

Ранее, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Татьяна Блистив подала в прокуратуру заявление на Пашинского, который якобы угрожал ей и ее семье убийством. Отмечалось, что соответствующие данные внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее нардеп Евгений Мураев подавал заявление в Генпрокуратуру с просьбой открыть дело против Пашинского по подозрению в заведомо ложных сообщениях о преступлении.