08:36 16.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Главы МИД G7 призвали Россию к сотрудничеству по делу о крушении MH17

Спустя четыре года после крушения над Донбассом малайзийского "Боинга" Россия должна отчитаться за "свою роль" в произошедшем, считают главы МИД стран G7. Об этом сообщает DW.

Главы МИД G7 призвали Россию к сотрудничеству по делу о крушении MH17

Страны призвали Москву вступить в контакт с правительствами Австралии и Нидерландов, чтобы дать объяснения возможных нарушений международного права. Заявление глав МИД стран "большой семерки" было опубликовано в воскресенье, 15 июля, накануне встречи в Хельсинки президентов США и России.

В частности, политики призвали правительство России помочь выяснить правду и добиться справедливости для жертв катастрофы. "Мы едины в нашей поддержке Австралии и Нидерландов", — говорится в заявлении министров иностранных дел.

В конце июня саммит ЕС также призвал Россию к сотрудничеству  в расследовании катастрофы MH17. Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза потребовали от России более активных усилий, чтобы установить "истину, справедливость и виновного".

В результате крушения рейса MH17 над Донбассом, 17 июля 2014 года летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли 298 человек. Нидерланды и Австралия возложили ответственность за крушение "Боинга" на Россию. В Кремле отрицают причастность к авиакатастрофе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", главы Европейских стран обратились к России с просьбой признать свою ответственность за крушение самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" над Донбассом в 2014 году. Европейский совет подтверждает полную поддержку резолюции Совета безопасности ООН 2166 о сбитого самолета рейса МН17.


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