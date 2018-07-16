11:15 16.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100198914:nastya

Евросоюз и Китай на саммите подымали вопрос об Украине

В ходе 20 саммита ЕС-Китай президент Европейского совета Дональд Туск подымал вопрос Украины, касательно имплементации Минских договоренностей.

Евросоюз и Китай на саммите подымали вопрос об Украине

Об этом сообщает Укринформ.

Кроме того, лидеры европейских стран обсудили ситуацию в регионах соседства, включая Украину. Туск отметил, что его позиция остается неизменной, что единственным путем для устойчивого разрешения конфликта является имплементация Минских договоренностей.

В общем, согласно повестке дня саммита стороны обсудят вопросы стратегического партнерства ЕС-Китай, сферы торговли, инвестиций, безопасности, соблюдения прав человека, а также секторальное сотрудничество.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин и еврокоммисар по вопроса европейской политики соседства Йоханнес Хан во время встречи обсудили возможности расширения интеграции Украины в Евросоюз. Стороны поприветствовали результаты саммита Украина-ЕС, зафиксированные в совместной декларации, и обсудили пути дальнейшего расширения политической, экономической и секторальной интеграции Украины в Европейский союз.


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве горел хостел, пострадали шесть человек - ФОТО Нефть дешевеет на сигналах из Саудовской Аравии и США Мэр Парижа выступила с поддержкой украинских политзаключенных В Пакистане в аварии погибли 17 человек
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив