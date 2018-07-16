Евросоюз и Китай на саммите подымали вопрос об Украине

Об этом сообщает Укринформ.

Кроме того, лидеры европейских стран обсудили ситуацию в регионах соседства, включая Украину. Туск отметил, что его позиция остается неизменной, что единственным путем для устойчивого разрешения конфликта является имплементация Минских договоренностей.

В общем, согласно повестке дня саммита стороны обсудят вопросы стратегического партнерства ЕС-Китай, сферы торговли, инвестиций, безопасности, соблюдения прав человека, а также секторальное сотрудничество.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин и еврокоммисар по вопроса европейской политики соседства Йоханнес Хан во время встречи обсудили возможности расширения интеграции Украины в Евросоюз. Стороны поприветствовали результаты саммита Украина-ЕС, зафиксированные в совместной декларации, и обсудили пути дальнейшего расширения политической, экономической и секторальной интеграции Украины в Европейский союз.