Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию медиа группы Funke.

Маас отметил, что для сохранения партнерства с США, Евросоюз должен его восстановить. Кроме того, он отметил риски, и главным из них может быть присоединение к Европе. ЕС не может позволить себе разделить несмотря на острые словесные атаки и твиты.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе торговли ЕС, Россия и Китай являются врагами Соединенных Штатов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Европейский союз, Россия и Китай являются торговыми врагами Соединенных Штатов Америки. При этом, по его мнению, США имеют много врагов. Я думаю, что Европейский союз - враг, учитывая, как они ведут себя с нами в торговле. Россия наш враг в некотором отношении.