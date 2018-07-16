13:54 16.07.2018 | Политика | Новости
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Европа больше не будет возлагать надежды на США

Глава МИД Германии Гайко Маас считает, что Европа больше не может полагаться на американский Белый дом после заявления президента Дональда Трампа о торговых врагах США.

Европа больше не будет возлагать надежды на США

Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию медиа группы Funke.

Маас отметил, что для сохранения партнерства с США, Евросоюз должен его восстановить. Кроме того, он отметил риски, и главным из них может быть присоединение к Европе. ЕС не может позволить себе разделить несмотря на острые словесные атаки и твиты.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп  заявил, что в вопросе торговли ЕС, Россия и Китай являются врагами  Соединенных Штатов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Европейский союз, Россия и Китай являются торговыми врагами Соединенных Штатов Америки. При этом, по его мнению, США имеют много врагов. Я думаю, что Европейский союз - враг, учитывая, как они ведут себя с нами в торговле. Россия наш враг в некотором отношении.


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