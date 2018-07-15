В Хельсинки прошли акции протестов накануне саммита Путина и Трампа - ФОТО

В частности люди вышли на улицу в поддержку Украины. Как написал в своем Twitter посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров, в Хельсинки запланировано порядка десяти демонстраций и сегодня проходит крупнейшая из них - Helsinki Calling.

Организаторы ожидают участия 15 тысяч человек, пока в центре города собрались около 2500 демонстрантов. Участники акции прошли маршем по улицам Хельсинки и завершили демонстрацию на Сенатской площади перед зданием парламента.

По словам посла в акции среди прочих принимает участие сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталия Каплан.

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в Хельсинки.

Трамп на встрече намерен поднять вопрос вмешательство РФ в президентских выборах Соединенных Штатов в 2016 году.

Как сообщал УРА-Информ, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент Дональд Трамп должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, даже не смотря на выдвинутые обвинения 12 россиянам по делу о вмешательстве РФ в выборах.