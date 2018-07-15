Трамп прибыл в Хельсинки на встречу с Путиным

Тут он проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщают местные журналисты, около девяти часов вечера глава Штатов вместе с женой Меланией Трамп спустился по трапу.

Вместе с ним также прибыла большая делегация.

Напомним, 28 июня в Кремле сообщили, что Трамп и Путин встретятся в понедельник, 16 июля, в Хельсинки.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня в Хельсинки начались акции протестов накануне саммит Путина и Трампа, в частности, и в поддержку Украины.