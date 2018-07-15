21:32 15.07.2018 | Политика | Новости
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Трамп прибыл в Хельсинки на встречу с Путиным

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в воскресенье, 15 июля, прибыл в Хельсинки.

Трамп прибыл в Хельсинки на встречу с Путиным

Тут он проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщают местные журналисты, около девяти часов вечера глава Штатов вместе с женой Меланией Трамп спустился по трапу.

Вместе с ним также прибыла большая делегация.

Напомним, 28 июня в Кремле сообщили, что Трамп и Путин встретятся в понедельник, 16 июля, в Хельсинки.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня в Хельсинки начались акции протестов накануне саммит Путина и Трампа, в частности, и в поддержку Украины.


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