Трамп прибыл в Хельсинки на встречу с Путиным

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в воскресенье, 15 июля, прибыл в Хельсинки.
Тут он проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщают местные журналисты, около девяти часов вечера глава Штатов вместе с женой Меланией Трамп спустился по трапу.
Вместе с ним также прибыла большая делегация.
Напомним, 28 июня в Кремле сообщили, что Трамп и Путин встретятся в понедельник, 16 июля, в Хельсинки.
Как сообщал УРА-Информ, сегодня в Хельсинки начались акции протестов накануне саммит Путина и Трампа, в частности, и в поддержку Украины.