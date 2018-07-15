Трамп похвастался "тайнами", рассказанными ему королевой Елизаветой II

Трамп впервые в своей жизни разговаривал с британской королевой, ожидая от нее, как он сам утверждает, раскрытия некоторых секретов ее монаршего долголетия. Президент остался весьма доволен разговором с Елизаветой: "Я не хочу говорить за нее, но за себя могу сказать, что она мне понравилась. Как правило, это помогает. Но она мне очень понравилась".

Американский лидер выразил беспокойство по поводу процесса Brexit, на что сетовала и королева. Кроме того, Елизавета рассказала Трампу о своей первом опыте встречи с американскими президентами: "Гарри Трумэн был первым президентом, с которым она познакомилась, и она привела целый список. Это был очень приятный момент"

Стоит отметить, что 10 действующих американских президентов и двое бывших глав государства: за 66 лет своего пребывания на троне Елизавета II имеет уникальный опыт общения с руководителями Америки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп считает лидера КНДР Ким Чен Ына считает его самым крупным миротворцев за всю историю 21 века.