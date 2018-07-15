Трамп похвалил Ким Чен Ына за "его великую мудрость"

В интервью с журналистом телекомпании ITV Пирсом Морганом он сказал примерно следующие слова: "Я нашёл с ним общий язык. Он очень умный, великая личность, он веселый и жесткий, хороший переговорщик".

На вопрос о тоталитарности режима в Северной Кореи и репрессиях в отношении собственного народа Трамп ответил весьма уклончиво: "Конечно, он безжалостен, но в той же степени, как и другие ... Многие люди, с которыми я имею дело, достаточно беспощадны".

Напомним, что месяц назад Трамп и Ким подписали совместный документ. В нем Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Как сообщалось в "УРА-Информ", администрация Белого Дома готова предоставить доказательства того, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не только связан с торговлей наркотиками, но и сам употребляет психотропные препараты.