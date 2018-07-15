10:53 15.07.2018 | Политика | Новости
100198847:roman

Трамп похвалил Ким Чен Ына за "его великую мудрость"

Президент США Дональд Трамп считает лидера КНДР Ким Чен Ына считает его самым крупным миротворцев за всю историю 21 века. Об этом передает The Mail on Sunday.

Трамп похвалил Ким Чен Ына за

В интервью с журналистом телекомпании ITV Пирсом Морганом он сказал примерно следующие слова: "Я нашёл с ним общий язык. Он очень умный, великая личность, он веселый и жесткий, хороший переговорщик".

На вопрос о тоталитарности режима в Северной Кореи и репрессиях в отношении собственного народа Трамп ответил весьма уклончиво: "Конечно, он безжалостен, но в той же степени, как и другие ... Многие люди, с которыми я имею дело, достаточно беспощадны".

Напомним, что месяц назад Трамп и Ким подписали совместный документ. В нем Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", администрация Белого Дома готова предоставить доказательства того, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не только связан с торговлей наркотиками, но и сам употребляет психотропные препараты. 


Поделиться
Читайте также:
 
Макрон в перерывах между таймами планирует обсудить с Путиным ситуацию в Украине На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ Прогноз погоды в Украине: в столице сегодня ожидаются дожди На Харьковщише ликвидировали канал торговли и поставок оружия - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив